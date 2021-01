Ratas: Keskerakond toetab jätkuvalt abielu mehe ja naise vahelise liiduna

Avalikuse ette jõudis see aga alles päev pärast seda, kui Jüri Ratas oli teatanud peaministrikohalt tagasiastumisest, tekitades sellega avalikkuses parajat furoori. «Seoses peaministri tagasiastumisega ei soovinud paljud riigikogu liikmed küll algatajatena osaleda, aga leidsid, et eelnõu on mõistlik ja suuliselt lubas seda toetada kokku 55 riigikogu liiget, seega rohkem kui koosseisu enamus,» lausus Sooäär.