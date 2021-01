Kaljulaid avab Cambridge’i ülikooli Läänemere riikide õppeprogrammi

Programmi avaüritus toimub 20. jaanuaril kell 12.00 ning selle avab president Kersti Kaljulaid. «Tähistame jaanuaris 100 aasta möödumist Eesti ja Ühendkuningriigi diplomaatiliste suhete loomisest. Mul on väga hea meel, et maailma juhtiv ülikool on Põhjala ning Läänemere piirkonnast sügavalt huvitatud ja võtnud oma missiooniks selle mineviku ja oleviku tutvustamise,» ütles riigipea.