Raadio 2 saade «Olukorrast riigis» vahetab saatejuhte

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare ütles Postimehele, et selle saate üks eesmärke on kajastada erinevaid arvamusi.

«Analoogsetes saadetes ikka saatejuhid vahetuvad. See ei ole vallandamine,» selgitas Rajasaare.

Andrus Karnau on juhtinud saadet viis aastat.

«Erinevaid jutte ja pakkumisi tuli pärast seda, kui sai teatavaks, et ma enam Kukus senise saate peal ei jätka,» kommenteeris Riikoja Postimehele.

Karnau ise kuulis sellest, et nii tema kui ka Harry Tuul vahetatakse välja, pühapäeval, kohe pärast eetris olnud saadet. «Mulle öeldi, et on sobiv hetk väljavahetamiseks,» lausus Karnau Postimehele.