Teed on soolaniisked ja kohati on teedel kinnisõidetud lumi

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked, kohati lumised. Sõidujäljed on puhtad, kuid sõidujälgede vahel on paljudes kohtades soolalumesegu. Mitmel pool sajab lund, kõige tihedamini Lääne-Eestis. Väiksematel teedel on teeolud jätkuvalt talvised, arvestada tuleb kinnisõidetud lumega.