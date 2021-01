Keskerakonna mullune annetusskandaal on jõudmas ametliku süüdistusteni

Juhaste sõnul oli annetuse puhul tegemist tema sooviga teha kallis ninanips lapse isale, ärimees Martin Künnapile, kes pole lapse kasvatamises osalenud. Avalikkuse surve all tagastas Keskerakond annetuse. Riigiprokuratuur algatas 11. juunil kriminaalmenetluse, et tuvastada raha päritolu ja annetuse motiivid.

«Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu,» põhjendas prokuratuur toona.

Riigiprokuratuuri pressinõunik Kairi Küngas kinnitas Postimehele, et Keskerakonnale tehtud annetuse kohtueelne uurimine on lõppenud ning prokuratuur teeb ettevalmistusi süüdistuse esitamiseks ja asja kohtusse saatmiseks. Seda, kellele ja milles täpsemalt süüdistus esitatakse, me praegu ei ava.