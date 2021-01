Kohus teeb Aivar Mäe ahistamisskandaalis otsuse veebruaris

Mäe esindaja Paul Keres ütles esmaspäeval kohtus, et tunnistajate ütlused Mäe vastu pole usaldusväärsed ning palus Mäe kaebuse rahuldada.

Politsei tegi mullu 21. oktoobril otsuse Aivar Mäe osas algatatud väärteomenetluses. Menetluse käigus tõendas politsei seksuaalse ahistamise toimumise ning karistuseks määrati rahatrahv, on ütles PPA pressiesindaja Marianne Ubaleht.

Rahvusooper Estonia mitu naistöötajat tuli juuni lõpus välja avaldusega, et Estonia juht Aivar Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Augusti lõpus esitas Mäe tagasiastumisavalduse, mille rahvusooperi nõukogu rahuldas.

Aivar Mäe esindaja vandeadvokaat Paul Keres kinnitas toona, et väärteootsus kaevatakse edasi, kuna seksuaalset ahistamist ei ole toimunud. "Seda sündmust, mille eest Aivar Mäed karistati, ei ole toimunud. Ta viibis sellel ajal hoopis teises kohas. See on halvasti neil välja kukkunud," kommenteeris ta.