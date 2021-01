Naistearstid: hiline pereplaneerimine ei ole kooskõlas inimese bioloogiaga

Värske rahvaarvu statistika järgi vähenes Eesti rahvaarv 2 590 inimese võrra. Sündide arvu vähenemine on olulisel määral seotud sellega, et sünnitusikka on jõudnud 1990ndate põlvkond, keda on võrreldes laulva revolutsiooni ajal sündinutega (1988-1991) märksa vähem.