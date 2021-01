Eesti tõstatas ministrite videokohtumisel Navalnõi vahistamise teema

Volmeri sõnul toetab Eesti Portugali prioriteetide hulgas Eesti EL-i pikaajalise eelarve ning taasterahastu kiiret rakendamist. „Meie jaoks on oluline, et austatakse juulis Euroopa Ülemkogus vastu võetud järelduste põhimõtteid. Toetame eesistujariigi plaani edendada Euroopa digitaalset tegevuskava,“ sõnas Volmer. «Vajalik on tugevdada transatlantilisi suhteid ja tihedat koostööd Ühendkuningriigiga ning osaleda aktiivselt töös idapartnerlusriikidega.»

Kohtumisel arutati põhjalikult COVID-19 pandeemiaga seotud piiranguid ning kinnitati, et koordinatsioon EL-i liikmesriikide vahel on endiselt oluline. «Euroopa Komisjon on vaktsiinide hankimisel edukas olnud, kuid sellegipoolest on esimesed tagasilöögid meid tarnekindluse pärast murelikuks teinud,» ütles Volmer. «Eesti soovib vaktsineerimiskampaaniate toetamiseks luua usaldusväärse digitaalse vaktsineerimissertifikaadi, mis võib tulevikus pakkuda võimaluse reisida COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutest hoolimata.»