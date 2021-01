Korruptsioonivaba Eesti saatis uuele võimuliidule ettepanekud

Teiseks pakub ta välja, et tuleb vastu võtta eelnõu «Huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele». Kuigi dokumendid on juba Euroopa Nõukogu korruptioonivastaste riikide ühenduse GRECO V hindamisvooru soovitustest tehtud, siis on KVE alates 2019. aasta sügisest korduvalt näinud juhtumeid, mis puudutavad ministrite ja nende nõunike ebaeetilist või korruptiivset käitumist. «Peaminister vastutab selle eest, et tema kabinet juhistega tutvub ja neid rakendab. Iga minister vastutab selle eest, et ta ise ning tema nõunikud on tutvunud ja järgivad antud juhiseid,» toonitas KVE.