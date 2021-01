Pool Isamaa fraktsiooni on koroonasse nakatunud

Kuidas viirus fraktsiooni jõudis ning kas riigikogu liikmed said nakkuse riigikogust või tuli see väljastpoolt, ei osanud Isamaa juht Helir-Valdor Seeder eile õhtul öelda. Nakatunud riigikogulastel on pigem kergemad haigussümptomid. «Eks tõenäosus, et ühel hetkel viirus ka riigikogusse jõuab, oli kogu aeg olemas. Seni on see viirus valdavat enamikku riigikogu liikmeid säästnud,» ütles Seeder, kelle analüüsitulemus oli negatiivne.