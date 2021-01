Tallinna Kesklinn saab endale Madli tänava

Linnavalitsuse nimekomisjon pakkus välja, et Marta ja Magdaleena tänavatest tulenevalt võiks jätkata samasse ajastusse kuuluvate naisenimede teemat. Magdaleena nimi on pandud seal asetsenud Püha Magdalena varjupaiga järgi ja Marta ilmselt seetõttu, et see nimi sobib Magdaleenaga kõlaliselt. Uute nimedena pakuti välja mitmeid M-tähega algavaid naisenimesid ning sobivaimaks peeti Madli ja Meeta nimesid. Meeta tänava nimi määrati piirkonda Tallinna linnavalitsuse mulluse korraldusega.