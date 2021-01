Aastatel 2005-2014 peaministriks olnud ning enne seda majandus- ning kommunikatsiooniministrina valitsuskogemust saanud Andrus Ansipi (RE) sõnul on selline tava juurdunud pelgalt põhjusel, et kui tulevased ministrid saaksid arutada veel sündimata kokkulepete ja strateegiate üle, siis oleks raskem kokkuleppele jõuda.

Ligikaudu nelja-aastase ministristaažiga Jevgeni Ossinovski nõustus, et selles on oma kindel loogika. «Kui keegi teab ette, et temast saab siseminister, siis siseturvalisuse peatükis on kompromiss väga raske, sest kogu raha peab minema sinna ning kõige olulisemad reformid peavad tulema sellesse valdkonda.»