Video ja Blogi ⟩ Härma: olukord on stabiilselt halb. Ühendkuningriigist tuli sisse kolm muteerunud viirusjuhtumit

Üldise tõdemusena leiti, et kuigi nakatumine Eestis on endiselt kõrge, siis on olukord stabiliseerunud, ja seda tänu viimastele piirangutele. Koolivaheaja lõpuga on kasvanud nakatumine koolides, kus viirus levib õpetajatelt lastele.

Piirkondlikult on olukord halvemaks läinud Pärnumaal, Jõgevamaal ja Valgamaal. Sissetoodud juhtumite seas on ka kolm muteerunud viirusjuhtumit, mis on tulnud Ühendkuningriigist.

Eestis on tänahommikuse seisuga vaktsineeritud 20 478 inimest, kellest 841 on saanud juba ka teise doosi. Kuni ülejärgmise nädalani on prioriteediks hooldekodude elanike ja töötajate esimese doosiga vaktsineerimine.