Lasnamäel lisandub 80 uut nakatumist päevas

Mustamäe, Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosas tuvastatakse keskmiselt 30 uut haigusjuhtu päevas. Kõige enam nakatunuid 100 000 kohta on Öpiku sõnul Ida-Virumaal. Tõusutrendis on riigi tasandil veel Pärnu linn, Valga vald ja Lääne-Harju vald. Tallinnas on 14 päeva jooksul 766 juhtu 100 000 elaniku kohta.