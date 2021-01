Metsaselts kingib koolidele metsahariduseks 100 digitundi

Eesti Metsaseltsi tegevjuhi Liina Grossi sõnul on metsahariduses viimastel aastatel oluline pööre. Riigi, kutse- ja ülikoolide, metsa- ja puidusektori koostöös on avatud uusi erialasid, praktikavõimalusi ja eksperimentaallaboreid, kus tudengid saavad osaleda innovaatiliste lahenduste loomisel.

Gross selgitas, et puitu kasutatakse järjest rohkem tekstiili-, rõiva- ja toiduainetööstuses. Lisaks on puidukeemial üha suurem roll tuleviku meditsiini teadus- ja arendustöödes. «Kõiki neid arendusi tehakse ka siinsamas Eestis ja need näited on vaid suurte tulevikuvõimaluste sissejuhatus,» ütles Gross.