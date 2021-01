Taani meedia: Eesti kaitsealadelt pärit biomass põleb Taani ahjudes

«Eestis on raiemaht viimase aastakümne jooksul kolmekordistunud, Lätis aga on raiemaht 20 aasta kõrgeim. Eesti ja Läti puidugraanulid pärinevad muu hulgas Natura 2000 kaitsealadelt ning kahe riigi kasvava metsatööstuse veduriks on muuhulgas Taani nõudlus puidugraanulite järele, et kütta CO2-neutraalse biomassiga,» kirjutab Jacob Christian Eriksen artiklis pealkirjaga «Danmark fyrer med biomasse fra beskyttet natur i Estland og Letland» – «Taani kütab Eesti ja Läti kaitsealadelt pärit biomassiga».