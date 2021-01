Meedialiit kuulutas välja ajalehtede kujunduskonkursi

Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui ka nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja muukeelsetele, edastas meedialiit. Konkursile esitatavad võistlustööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2020.

Paberlehtede kategoorias on olemuslugude võistlusklass ja uudisena koroonakülgede võistlusklass nii üle-Eestilise levikuga kui ka kohalikele lehtedele.

Paber- ja digilehtede kategoorias on avatud rühm, kuhu saab esitada paberväljaannete erilahendusi, rubriigikujundusi, kujundusuuendusi, nutikaid detaile ja muud, mis ei sobi teistesse kategooriatesse. Samuti võib siin esitada fotoreportaažide lehekülgi, uudisgraafika ja visuaalsete vahenditega esitatud infolahendusi, illustratsioone või lahendusi, mis sisaldavad ühekorraga fotosid, illustratsioone ja/või infograafikat. Siin on samuti kaks võistlusklassi: üleriigilistele ja kohalikele lehtedele.

Digilehtede kategoorias on digitaalsete artiklite ja üksikprojektide rühm, kus võivad konkureerida väljaannete digiplatvormidele loodud tavapärases kujunduses artiklid või ühekordsed erilahendused, mis on ilmunud väljaannete digitaalsetes formaatides. Selles kategoorias on üks võistlusklass.