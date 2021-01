Solman: osa poliitjõude tahab panna meid oma kultuuri ja rahvust häbenema

Koostöö EKREga, eriti temaga samas hoones töötanud siseministrite Mart Helme ja Alar Lanemaniga kulges Solmanil sujuvalt. Valitsuse kukkumisele said osalt määravaks perekond Helmede raadiosaade «Räägime asjast», millega kaasnenud survele Keskerakond lõpuks vastu ei pidanud.

Vastates murele, et riiklikes dokumentides räägitakse liiga palju Eesti riigist ja vähe eesti rahvusest ning kultuurist, tõdes Solman, et ta peab seda tähelepanekut väga õigeks: «On poliitjõudusid, kes millegi pärast soovivad panna meid oma keelt, kultuuri ja rahvust häbenema, ilma igasuguse põhjuseta.»

«Olen väga seda meelt, et praegune valitsus just astuski selliseid samme. Rahastasime Eesti rahvusteadusi, seisime perekondlike väärtuste eest ning oleme ideoloogilistel argumentidel põhineva vaenukõne vastu,» leidis minister.

Muuhulgas tunnistas Solman, et arvestades kristlaste tagakiusamist Nõukogude okupatsiooni ajal ning nende endiselt suurt osakaalu praegusest rahvastikust (ligikaudu 300 000 inimest), võttis ta ministrina religiooni endale üheks südameteemaks. Sellega kaasnenud narrimiseks ja aasimiseks oli ta enda sõnul valmis ja see oli talle palga sisse kirjutatud. «Soovisin näidata, et kristlased ei ole ühiskonnas midagi ebatavalist või erilist,» lausus ta.