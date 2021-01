Politsei tegi kindlaks Kosel kolme mehe elu nõudnud metanooli päritolu

15. jaanuaril leiti Kose alevikus Hariduse tänaval asuva maja korteritest 59-aastase ja 70-aastase mehe surnukeha. Päev hiljem avastati sama maja korterist surnuna 53-aastane mees. Mehed olid omavahel tuttavad ning ekspertiis tegi kindlaks, et nende surma põhjustas metanoolimürgistus.

Kolmapäeval teatas Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, et politsei on metanooli päritolu kindlaks teinud. «Puudub alus arvata, et ainet oleks levitatud väljaspool Kosel surnud meeste seltskonda,» kinnitas Vares.