Valitsus kehtestab õpilaskodu kohatoetuse suuruseks 2000 eurot

Õpilaskodu ühe koha toetus 2021. aastal on 2000 eurot ja toetuse kogusumma 804 000 eurot. Toetust saavad 23 kooli pidajad, kelle peetavates õpilaskodudes toetab riik 402 õpilase elamist. Võrreldes mullusega on toetuse kogusumma ja õpilaskodu kohtade arv vähenenud, sest kohti vajavaid õpilasi on vähem.