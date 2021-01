Eesti 200: Seli nimetamine Tartu aukodanikuks õigustab korruptsiooni

Erakond leiab, et selle sammuga õigustaksid Tartu linnajuhid korruptsiooni ja see riivab inimeste õiglustunnet. «Sellest lähtuvalt tuleks Tartu linnavolikogul Seli kandidatuur tagasi lükata,» teatas Eesti 200 BNS-ile.

«See, et meil moodustub riigis võimuliit, kelle ühel partneril lasub väga tõsise korruptsioonikuriteo kahtlus ning see, et Tartu võimuliit soovib aukodaniku tiitli nominendi korruptsioonikuriteo osas silma kinni pigistada, on samm tagasi, mitte edasi. Linnapeal oli ometigi valida väga paljude väärikate kandidaatide hulgast,» lisas Kallas.