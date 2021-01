Tänasest saab päästeinfot numbrilt 1247

Alates 21. jaanuarist liikus päästeala infotelefon 1524 riigiinfo telefoni 1247 alla. Sama numbri all on juba maantee- ja keskkonnainfo. Esialgu jääb käibele ka päästeala senine number, mis suletakse lõplikult, kui kliendid on 1247 kasutamise omaks võtnud.