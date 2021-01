Ettevaatust liikluses: jäävihm on muutnud teed ohtlikult libedaks viies maakonnas

«Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega,» ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. «Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi.»