Suri haridusfoorumi asutajaliige Ene-Mall Vernik-Tuubel

Järelehüüde Ene-Mall Vernik-Tuubel on kirjutanud kaasteelised haridusfoorumist 21. jaanuaril lahkus meie hulgast pärast pikaajalist rasket haigust hea kolleeg, Eesti Haridusfoorumi asutajaliige Ene-Mall Vernik-Tuubel. Ene-Mall lõpetas 1968. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaõpetaja diplomiga. Kuigi päriselt kooli jõudis Ene-Mall küll alles 1995. aastal, seda kodukandi Pühajärve Põhikooli direktorina, oli maailma ja inimese sügavam mõistmine ning mõtestamine ja selle arusaamises edastamine teistele tema kirg, mis avaldus igas tema rollis. Soov mõtlemise ja õppimise protsesside süvakihtides toimuvat paremini mõista viis Ene-Malle Moskva Üld- ja Pedagoogilise Psühholoogia Teadusliku Uurimise Instituudi aspirantuuri (tänases mõistes doktorantuuri), kus ta 1975. aastal edukalt kaitses psühholoogiakandidaadi väitekirja mõtlemise formaalsete ja sisuliste komponentide seosest ülesande lahendamise protsessis.

Töötades taasiseseisvunud Eesti Kultuuri- ja Haridusministeeriumi koolituspoliitika osakonna juhatajana tunnetas Ene-Mall selgelt vajadust pikaajalise haridusvisiooni järele, et oleks võimalik kavandada ka strateegiat selle elluviimiseks. Ta oli veendunud, et see visioon ei saa tekkida osakonnajuhataja kabinetis. Aktiivse ja karismaatilise inimesena asus Ene-Mall korraldama Eesti hariduskonverentsi, mis pidi kokku tooma erinevate huvirühmade esindajad ja visandama teekonna pikaajalise haridusstrateegia loomiseks. Mitmesaja osavõtjaga konverents toimuski 1995. aasta aprillis Tallinna Tehnikaülikoolis ja selle põhiliseks tulemuseks võib pidada Eesti Haridusfoorumi (EHF) tegevusmudeli kujundamist ja käivitamist. EHF asutati aga sama aasta oktoobris, st veerandsada aastat tagasi Tartu Ülikoolis toimunud suurfoorumil.