Reinsalu: repressioonid meedia vastu peavad Valgevenes lõppema

Istung on jätkuks varasemale Eesti korraldatud ÜRO Julgeolekunõukogu istungile 4. septembril, kus käsitleti inimõiguste olukorda Valgevenes.

«Vaba meedia esindajad: ajakirjanikud, blogijad – kõik, kes sündmusi kohapeal kajastavad, on koos teiste protestijatega valitsuse repressioonide ohvrid. On kõhedusttekitav, kuidas Valgevene võimud on meedia esindajaid taga kiusanud, peksnud ja vahistanud,» ütles välisminister Reinsalu.

«On neid, kes ütlevad, et kõik väited, mida täna siin kuulsime, on alusetud. Tõendid on ülekaalukad. OSCE sõltumatu raport olukorrast Valgevenes sisaldab tõendeid valimiste võltsimise ja massilise inimõiguste rikkumise kohta. Valgevene on ajakirjanike jaoks Euroopas kõige ohtlikum riik,» nentis Reinsalu. «Meediavabaduse, inimõiguste ja demokraatlike väärtuste puudumisest Valgevenes peavad ka ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed teadlikud olema,» lisas ta.

Välisminister tegi ettepaneku luua rahvusvaheline mehhanism Valgevene rahumeelsete meeleavaldajate suhtes toime pandud kuritegude uurimiseks.

«Eesti jaoks on inimõiguste eest seismine lahutamatu osa rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisest. Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerides lubasime, et seisame oma põhiväärtuste, sealhulgas inimõiguste ja inimväärikuse eest ning hoiame avalikkuse tähelepanu all rängad rikkumised. Seda me ka teeme. Sõltumatu ja vaba meedia on demokraatliku riigi üks alustala. Vaba ajakirjandus aitab tõmmata tähelepanu inimõiguste rikkumistele, mis võivad olla konfliktide lähtepõhjuseks ja nii saab aidata konflikte ennetada,» lisas Eesti esindaja ÜRO juures suursaadik Sven Jürgenson.

Istungi kaaskorraldajad olid ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed Prantsusmaa, Iirimaa, Norra, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid, samuti ÜRO liikmesriigid Belgia, Kanada, Taani, Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina.