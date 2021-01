Rahvasaadik juhib tähelepanu sellele, et praegu on Eestis vaid kaks randa, kus alasti viibimine on ametlikult lubatud – Narva-Jõesuus ja Pärnus, millest viimane on tavakohaselt mõeldud naistele. Lisaks mõned mitteametlikud rannad. Samas on Põhjamaades sellised paigad väga levinud.