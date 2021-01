Vene diplomaat pööras Valgevene toetusistungi rünnakuks Eesti vastu

ÜRO julgeolekunõukogus on Eesti eestvedamisel ka varem võetud teemaks inimõiguste olukord Valgevenes. Seekord oli fookus meediavabadusel, sest ajakirjanikud, kes sündmusi kohapeal kajastavad, muutuvad samuti valitsuse repressioonide ohvriteks. Ajakirjanikke on Valgevenes taga kiusatud, vahistatud ja pekstud.

Veebiistungil osales Venemaa alaline esindaja ÜRO juures, diplomaat Dmitri Poljanski, kes teatas kohe sõnajärge enda kätte saades, et tema ei kavatse piirduda üksnes kolme minuti kõneajaga, kui teiste riikide esindajad on viie minuti kaupa ühepoolselt Valgevene võime rünnanud.

«Kas kusagil on olemas nimekiri «halbadest» riikidest, mille puhul lääne kolleegid vaikimisi toetavad valitsusvastast tegevust ja proteste, ja «headest», kus võimulolijatel on alati õigus? Miks te pöörate liialdatud tähelepanu sellistele ilmingutele ainult teatud riikides, aga eirate USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa ja, muide, ka Eesti enda puhul?» küsis Poljanski.

Ta tõi esile, et lääneriikide väide, nagu oleks Svjatlana Tsihhanovskaja saanud Valgevene presidendivalimistel 80 protsenti häältest, on tõendamata.

Seejärel võttis ta ette Eesti, süüdistades riiki Vene meedia tagakiusamises. Tema väitel ei saa venekeelne kodanikkond avaldada ajakirjanduses oma tõelist meelt ning väljaütlemised on tugevalt tsenseeritud. Näiteks tõi ta möödunud aastast suletud telekanali Sputnik, mis on tema hinnangul näide sõnavabaduse suukorvistamisest.

«Vene meediakanalil on sisuliselt võimatu avada Eestis pangaarvet,» teatas ta seejärel ja teatas, et Venemaa ajakirjanikele ei anta Eestisse sisenemiseks luba.

Lisaks teatas ta, et Eesti jõuametkonnad kutsuvad venekeelsete kanalite esindajaid repressiivsetele selgitavatele vestlustele. Ta nimetas, et Sputniku ajakirjanike tagakiusamise tõttu tuleks rahvusvahelist tähelepanu hoopis Eesti meediavabadusele pöörata ning teatas, et Eestis toimub venekeelse rahvusvähemuse õiguste räige rikkumine, nimetades, et Eestis on suurim hulk kodakondsuseta inimesi, kel pole õigusi käia valimas või minna sõjaväkke.