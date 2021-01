Rakvere kesklinnas asjatab julge pardipaar

Ühed arvasid, et pardipaaril oli tuli takus, sest nad soovisid pääseda perekonnaseisuametniku juurde registreerima. Teised jälle manitsesid sotsiaalosakonna töötajaid, et nad oleksid valmis organiseerima eri toetusi – uljas peigmees võib peagi kaduda ning siis jääb pesakond üksikema kantseldada. Kolmandatele turgatas pähe, et lastekaitseosakonnal on paslik sekkuda ja pardiperel silm peal hoida, sest järglased tuleb ju hoolikalt üles kasvatada.