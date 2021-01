Seeder: Eestit asub juhtima mugavusvalitsus

«Kahetsusväärselt paistab, et eesti keele õppes ei näe me lähiaastatel ühtegi edasiminekut. Kui eelmine koalitsioon sõnastas eesti keele arengukavas eesmärgina ülemineku eestikeelsele õppele ning suunas täiendavad vahendid alushariduses eesti keele õpetajate koolitamiseks, siis värskes koalitsioonileppes on ainult lubatud alustada tegevuskava koostamist. Koolivõrgu eestikeelsele õppele üle viimine on aga teadmata ajaks edasi lükatud,» sõnas Seeder pressiteate vahendusel.

Lisaks puudub tema hinnangul ambitsioon ka eelarve- ja majanduspoliitikas. «Koalitsioonileppes on kirjas: «Liigume riigieelarvega tasakaalu suunas, arvestades Euroopa Liidu reegleid.» See tähendab aga suuremat defitsiiti, sest teatavasti on Eesti eelarvereeglid, millest lähtuti eelmise koalitsiooni ajal, rangemad kui Euroopa Liidu nõuded,» ütles Seeder, tõstatades küsimuse, et koalitsioonileppest ei järeldu, milleks defitsiiti suurendada soovitakse.

Isamaa esimees märkis, et koalitsioonileppes ei ole sõnastatud ühtegi suuremat põhimõttelist muudatust, mis aitaks riigi kulusid pikemas perspektiivis kokku hoida. «Riigireformi on mainitud ainult ühe korra ja üldsõnaliselt. Tundub, et edasi ei plaanita liikuda ka erinevate ametiasutuste ühendamisega, et avaliku sektori kulusid vähendada.»

Silm on Seederi sõnul kinni pigistatud ka rahvastikuküsimustes ja demograafia valdkonnas. «Eesti ja Euroopa suurim pikaajaline väljakutse puudutab rahvastiku vähenemist ja vananemist. Neid probleeme on võimalik lahendada selge tegevuskava ja vastutuse võtmisega – paraku jääb koalitsioonileping ka Eesti rahva ja riigi säilimise küsimuses üldsõnaliseks ja ambitsioonituks dokumendiks,» nentis Isamaa esimees.