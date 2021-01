Lääne-Virumaa väikeküla võitles endale välja tänavavalgustuse

Kaasava eelarve hääletusel konkureeris kuus ettepanekut. Eipri küla tänavavalgustuse poolt hääletas 164 vallakodanikku. Kokku oli 5828 elanikuga omavalitsuses hääletajaid 400.

«Meie külaelanikud olid väga hingega valgustuse saamise juures. Kõik on kindlasti jaganud oma muret tuttavate ja sõpradega ka väljaspoolt küla. Nii, et see ilmselt meie fenomen ikkagi oli,» rääkis Eipri külaseltsi esimees Heili Tammus.

Tema sõnul jagasid eiprilased oma muret vallajuhtidele viimased mitu aastat ja seda suurem oli rõõm, kui selgus, et pikk ootus tasus tänu usinale tegutsemisele lõpuks ära. «Meil on vanad tänavavalgustuse postid täiesti olemas, aga inimesed mäletavad, et valgustust ei ole vist umbes 30 aastat olnud,» kõneles Tammus. Ta lisas, et seni on õnnestunud valla abiga saada küla vahele üks valgusti. See asub kohas, kus peatub koolibuss.

Kolmandik külaelanikest lapsed

Külaseltsi esimees märkis kohaliku rahva aktiivsusest rääkides, et koosolekutel valla esindajatega on küla täiskasvanud elanikest tavaliselt kohal vähemalt pooled. Kolmandiku Eipris elavast ligemale sajast hingest moodustavad lapsed.

«Lapsi, kes tahaksid pimedamal ajal õues käia või täiskasvanuid, kes armastavad jalutuskäike teha, meil jagub. Siiani on kõik see toimunud täitsa pimeduses,» rääkis Heili Tammus.

Hanke Eiprisse tänavavalgustuse paigaldaja leidmiseks korraldab Väike-Maarja vallavalitsus, kes kannab samuti hoolt ehitusjärelvalve ja muu vajaliku eest.

Abivallavanem Kaarel Moisa rääkis, et töö teostamiseks eraldi projekti koostada ei tule. «Üks liitumine on meil seal olemas ja ühe masti küljes valgusti põleb. Sealt see edasi läheb,» märkis Moisa.

Kas valgustid õnnestub Eipri küla läbivale põhilisele teele paigaldada pooleteise kilomeetri ulatuses nagu unistab kohalik rahvas või vähem, ei ole praegu veel täpselt teada. Abivallavanem tähendas, et piirid seab kaasava eelarve raames eraldatud rahasumma.