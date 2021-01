Kohus ei tunnista ansambli Vanemõde asutajaliikme õigust kaubamärgile

Kohus leidis, et sõnamärgi Vanemõde näol on tegemist üldtuntud kaubamärgiga, sest tegemist on Eestis tuntud bändiga, mis tegutses aktiivselt 1980ndate teisel poolel. «Seda kinnitavad kohtule esitatud ajakirjanduses avaldatud artiklid, antud kontserdid, mida artiklites ja raamatutes kajastatud info kohta on toimunud väga palju, meediakajastus raadios ja televisioonis ja YouToube kanal ja kajastus raamatutes. Seega kaubamärk Vanemõde omandas üldtuntuse juba oma aktiivsel tegutsemisperioodil ajavahemikus 1985-1989,» märkis kohus.