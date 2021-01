Kaja Kallas: eelmine rahandusminister on eelarves kõvasti bluffinud

Ta märkis, et piirangute pikendamist või leevendamist arutab valitsus neljapäeval ning praegu on piirangute puhul palju küsitavusi.

Kallas märkis, et kui valitsust nõustav teadusnõukogu lähtub printsiibist, et enne töö, siis lõbu, tuleks arvesse võtta, et ka lõbustusasutuste pidamine on kellegi jaoks töö ning piirangud peaks kehtestama seal, kus on olemas kindlad andmed, et tegu on nakkuskoldega.

«Minu jaoks on küsimus see, et kui restoranid on kella seitsmeni lahti, et mida see tegelikult annab. Sel peab olema mingi loogiline seletus. Sellest seletusest ma saan aru, et hilja õhtul võib-olla inimesed napsutavad rohkem, läheb rohkem käest ära. Aga kui inimesed lõpetavad töö kell kuus ja restoranid pannakse kinni kell seitse, siis restoranidele ju mingit võimalust ei antagi ellu jääda. Kaalumiskohti on väga palju ja peame sellega neljapäeval edasi minema,» rääkis Kallas.

Vaktsiinitarnetega tekkinud probleemide kohta märkis Kallas, et vaatamata probleemidele tuleb Eestil siiski loota Euroopa Liidu ühishangetele.

«On oluline, et me oleme Euroopaga ühtsed, sest niipea, kui hakkab teki enda peale kiskumine, võidavad suured riigid, sest neil on lihtsalt rohkem raha osta end järjekordadest mööda. Kui on Euroopa ühishanked, on lootus, et Eesti saab vaktsiinid samal ajal kui teised,» lausus Kallas.

Riigi rahakoti seis arvatust halvem

Kaja Kallas tõdes saates, et riigi rahakoti seis on väga halb. «Palju halvem, kui me isegi arvasime. Eelmine rahandusminister on korralikult eelarves bluffinud ja see tähendab seda, et me peame kallid valimislubadused mõneks ajaks kõrvale jätma mõlemalt poolt,» ütles peaminister.

Peaministri sõnul tuleb valitsusel rahanduse seisu arvestades tegeleda praegu kriisi lahendamisega ja nende asjadega, mida saab teha Euroopa rahade ja võetud laenude raames.

«Aga jällegi, oluline on see, mida me nende laenudega teeme. Kui teeme investeeringuid, et tulevikus sellest tuleks majanduskasv või me kulutame raha lihtsalt ära. Minu ettepanek on teha neid investeeringuid, mida me peame tegema niikuinii,» märkis Kallas.

Kolmapäeval kehtima hakkavate Soome reisimise piirangute kohta nentis Kallas, et videokohtumisel Soome valitsusjuhi Sanna Mariniga sai võimalikest lahendustest räägitud.

Piirangute taga on aga soomalste tähelepanek, et eestlased ei kipu erinevalt soomlastest vabatahtlikult reeglitest kinni pidama.

«Küsisin otse, mis on võti, miks on Soomes nakatumine kümme korda väiksem kui Eesti, et anna nõu. Ta loetles, et nad teevad teste, inimesed peavad kokkulepitud reeglitest kinni, soomlased on väga seaduskuulekad. Nii, kui keegi on maskita, juhivad teised ühiskonnaliikmed sellele tähelepanu,» lausus Kallas.