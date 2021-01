Hoolekandeasutustel on probleeme tuleohutusnõuete täitmisega

«Koroonaviiruse kevadise laine tõttu jäid läbi viimata tulekahjuõppused, uus laine tegi olukorra veelgi keerulisemaks. Probleeme oli ka tuletõkkeuste ning evakuatsiooniteede ja -pääsudega. Lisaks tuleohutusalastele rikkumistele on probleemiks ka see, et õhtusel ja öisel ajal on asutustes vähe töötajaid – väiksemates vaid üks. See raskendab ja aeglustab klientide evakuatsiooni,» rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe.