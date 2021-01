Klubikaaslastele vaktsiini pakkunud Valga haigla juht kaotas töö

«Arvestades, et tervishoiusektor peab juba aasta aega lahendama ülemaailmsest pandeemiast tingitud kriisi ning et Covid-19 vaktsineerimine on lootus tervishoiusüsteemi kurnatuse lõpetamiseks, ei saa nõukogu aktsepteerida olukorda, kus Valga haigla juhi tegevus on väljunud riiklikul tasandil kokku lepitud piiridest,» ütles Seer.

Valga haigla nõukogu koosolekul otsustati, et haiglajuhi kohusetäitja rolli täidab alates 1. veebruarist Marek Seer. Selleks, et Seer saaks haigla juhatuse liikme ülesandeid täita, astub ta nõukogu esimehe kohalt tagasi.

Otsustas ülejääki kasutada

Valga haigla nüüdseks juba tagandatud juhataja Margus Ulst pöördus hiljuti Tartu Rotary klubi poole pakkumisega, et osa tema juhitavasse haiglasse saabunud vaktsiinidoosidest võiks kasutada eakate klubiliikmete kaitsesüstimiseks. Ulst on ise sama klubi liige.

Tartu Postimehele haiglajuht ei eitanud, et selline lugu on juhtunud, kuid ta selgitas, et esimese tarnega olevat nende haiglasse saabunud 105 vaktsiinidoosi ning sealt said osa tervishoiutöötajatest esimese kaitsesüsti kätte. Kuna aga oli ilmnenud, et tegelikult võib ühest Pfizeri vaktsiiniviaalist saada algul lubatud viie doosi asemel kuus, olevat tekkinud küsimus, kuidas ülejääki kasutada.