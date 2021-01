Tanel Kiik: Valga haigla vaktsineerimisskandaal ei ole üksikjuhtum

«Kui aus olla, siis on olnud neid juhtumeid veel, kus on tekkinud küsitavusi vaktsineeritavate ringiga,» vastas Kiik riigikogu infotunnis Rene Koka (EKRE) küsimusele, kas Valga haigla juhtum on üksikjuhtum.

«Võib öelda, et sellistest markantsematest on tõesti see olnud kõige silmapaistvam, kus suhteliselt alusetult hakati vaktsineeritute ringi laiendama ja hiljem püüti veel seda põhjendada minu meelest arusaamatute väidetega, mis ei teinud olukorda mitte paremaks, vaid pigem halvemaks,» nentis Kiik riigikogu ees.

Valga haigla juht Margus Ulst, kelle haigla nõukogu täna tagasi kutsus, põhjendas ise oma tegevust sellega, et kuna haiglas oli vaktsineerimise järjekord suhteliselt lühike ja keeldujaid oli palju, siis tekkis tema sõnul oht, et osa vaktsiini võib raisku minna. Seepärast tegi ta pakkumise oma klubivendadele. Jutt oli umbes kümnest doosist, mida ta pakkus klubi vanemate liikmete vaktsineerimiseks. Rotary klubi juhatus keeldus sellest pakkumisest.

Valga haigla tänast otsust Ulst tagasi kutsuda pidas minister Kiik ainuvõimalikuks.

Kiige sõnul on olnud veel juhtumeid, mille puhul on tulnud sekkuda. Lisaks Valga haiglale oli hiljuti juhus, kus Rakvere haiglas said vaktsiinisüsti ka kuueliikmelise nõukogu neli liiget.

«Aga üldiselt terviseasutused ise küsivad meilt, et kui tekib olukord, kus mõni inimene ei tule vaktsiini saama, siis mida teha,» rääkis Kiik ja jätkas: «Sel juhul tuleks pakkuda seda järgmisele tervishoiutöötajale sealsamas asutuses, et laiendada ringi.»

Kiik selgitas, et üldiselt on vaktsiinitellimuse puhul nimed kokku lepitud, on juba teada, kui paljud seda soovivad, mitte ei tehta nii, et tellitakse kogus ette ja siis hakatakse mõtlema, mida sellega peale hakata.