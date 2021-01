Andres Sutt: Euroopa peab saama maailmas innovatsiooniliidriks

Ministri sõnul on oluline, et erinevaid EL rahastuid saaks kasutada võimalikult kiire rohe- ja digipöörde läbiviimiseks. «Samuti on teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni soodustamine selgelt selle valitsuse üks prioriteete,» kinnitas Sutt.

Minister rõhutas kolleegidele ka usaldusväärse elektroonilise identiteedi vajalikkust. «Hästitoimiva siseturu eelduseks on elektrooniline identiteet, ilma selleta ei ole võimalik inimestele piiriüleseid teenuseid pakkuda. Eesti on ses vallas pioneer ja oleme selle olulisust rõhutanud igal võimalikul juhul ja jätkame sellega ka edaspidi,» selgitas Sutt ja lisas, et eID on Euroopa Liidu digitaalse arengu nurgakivi ja peaks seetõttu olema Euroopa prioriteetide nimekirjas kõrgel kohal.