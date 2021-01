Volikogu opositsioon nõuab Porto Franco juhtumi uurimist

«Porto Franco rahastamise tehing riigi poolt on minu arvates olnud küsitav, kuid selle küsimusega tegelevad õiguskaitseorganid. Linnavolikogul on oluline välja selgitada, kas Porto Francole antud servituudi otsus tehti linna huve arvestades ning laiemalt, kas Porto Franco arendusega on linn toiminud kooskõlas riigi ja linna õigusaktidega ning tegutsenud kõigiti avalikes huvides,» ütles SDE Tallinna piirkonna juht ja linnavolikogu liige Raimond Kaljulaid.