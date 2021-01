Ministri nõunike huvide deklareerimisele pani eelmises koalitsioonis veto EKRE

Seda kinnitas Postimehele eelmine justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa), kelle juhitud ministeerium vastava eelnõu juba sügisel koostas. Väärib meenutamist, et just Helme nõunik rahandusministeeriumis Kersti Kracht sai mõjuvõimuga kauplemise eest kahtlustuse kriminaalkuriteos.

Uus justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond) kommenteeris eelnõu tähtsust: «Korruptsioonivastane võitlus on üks selle valitsuse prioriteete. Tänasel istungil astuti selles suunas esimene kiire samm, et korruptsiooniriske vähendada. Muudatuse eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esindajate hulka ka ministrite nn poliitilised nõunikud ehk need inimesed, kes avaliku teenistuse seaduse alusel täidavad peaministri ja ministrite abistavaid või nõustavaid ülesandeid.»