Kohus vähendas Mustakivi tulistaja karistust

Kohus ka märkis, et süüdistatav viibis eelvangistuses kolm kuud, mis pidi talle juba avaldama nn šokivangistuse mõju. Kohus leidis, et vangistuse reaalne ärakandmine pole otstarbekas juhul, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus: laskudeseeria tulnuks suunata jalgadesse

Ringkonnakohus leidis nüüd, et süüdistatav tegutses hädakaitseseisundis, kuna kannatanu algatas konflikti ja segas Doroškevitšit töökohustuste täitmisel ning lõi teda põhjuseta rusikaga pähe.

Samuti püüdis kannatanu konflikti ka jätkata, sõimates ja provotseerides süüdistatavat, vaatamata sellele, et oli saanud teada, et süüdistataval on tulirelv, millest oli tehtud ka hoiatuslask õhku. Kannatanu üritas süüdistatavat sellele vaatamata rünnata ning vastuseks sellele sai viis kuulitabamust, mis põhjustasid tal tervisekahjustuse ja sügava puude.