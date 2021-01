Eesti tõusis värskes korruptsioonitajumise indeksis ühe koha võrra

180 riigi lõikes on korruptsioonitaju indeksi keskmine tulemus vaid 43 punkti, kusjuures kaks kolmandikku riikidest jäävad alla 50 punkti piiri. Meie lõunanaaber Läti on 57 punktiga 35. ning Leedu 60 punktiga 42. kohal. Idanaaber Venemaa on 30 punktiga 129. kohal, kusjuures kokku hinnati olukorda 180 riigis.

Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju märkis, et poliitilise korruptsiooni kahtlustused viisid Eesti valitsuse selle aasta alguses tagasiastumiseni, mistõttu on oluline koalitsioonileppes näha konkreetseid korruptsiooni vastu tegutsemise lubadusi.

Ta lisas, et ükski riik pole korruptsioonist täielikult vaba, küll aga tuleb küsida, mis on need põhimõttelised erinevused, miks näiteks Soome on Eestist 10 ning Taani 13 punkti ees.