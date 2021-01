Kadriorus leiti ehitustööde käigus 18. sajandi laevavrakk

Arheoloog Ants Krauti sõnul on Kiikri 6 aadressil leitud vrakk seitsmes ajalooline puitlaev, mis ümbruskonnast kuue aasta jooksul leitud on. «Tegu tõenäoliselt 1700. aastate keskel ehitatud laevaga, mille täpne vanus selgub Tartu ülikoolis analüüsitavatest puiduproovidest. Väljakaevatud vraki maapealne osa on 13,5 meetrit pikk ja kuni 4 meetrit lai,» ütles Kraut.

Tavapraktika näeb ette, et vrakkide leidmisel need puhastatakse, mõõdistatakse ja võetakse puiduproovid. Olenevalt ajaloolisest väärtustest ja seisukorrast jäetakse leid kas samasse paika, kaevatakse välja ja uputatakse meres asuvale säilitusalale või konserveeritakse ja viiakse muuseumisse. «On kujunemas tavapäraseks, et vrakk jääb oma leiupaika ja kaetakse pinnasega. Nii ka Kiikri 6st leitud laevavraki puhul. Vettinud puidu konserveerimine on väga keeruline ja õhu käes see kaua ei säili,» ütles Kraut. Arheoloog lisas, et osa vrakist lõigati ülejäänu küljest lahti ja teisaldati paigale jäänud vrakiosa kõrvale liivasele pinnasele. Hiljem maetakse ka see teisaldatud vrakiosa samasse asukohta mereliiva alla. Leid dokumenteeriti põhjalikult, säilitatakse nõuete kohaselt ning see jääb järeltulevatele põlvedele taasavastamiseks.