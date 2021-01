Uus valitsus läheb e-valimiste auditiga lõpuni

See, et e-valimiste süsteemile kavatsetakse täielik auditeerimine teha, sai selgeks novembris. 14. jaanuaril kuulutas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös riigi tugiteenuste keskusega välja riigihanke valimiste infosüsteemide ja nendega seotud protsesside turvalisuse hindamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. veebruaril.