Kallas Rootsi peaministrile: Eestil on kindel tahe Estonia vraki uurimisega edasi minna

Ta lisas, et ühised eesmärgid on meie jaoks kliimaneutraalsuse saavutamine ja koostöö taastuvenergia vallas, eriti meretuleparkide arendamisel.

Samuti rääkisid ministrid parvlaev Estonia vraki uurimisest. «See on teekond, mida Eesti, Soome ja Rootsi peavad läbima üheskoos. Oleme ühel nõul, et uurimist peaksid juhtima sõltumatud asutused. Uuel Eesti valitsusel on kindel tahe Estonia vraki uurimisega edasi minna ja hea meel, et Rootsi muudab seadusandlust, mis võimaldab allveeuuringuid vraki juures alustada,» sõnas Kallas.