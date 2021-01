Solman asus tööle Tallinna volikogu liikmena

Solman ütles, et tal on hea tunne naasta Tallinna linnavolikokku, kuna Tallinn on äsja teoks teinud perepileti süsteemi ühtlustamise, mida Solman endise rahvastikuministrina riigi tasandil kavandas. «Rahvastikuministri ametkond uuris perepileti üle-eestilist toimivust ning plaanis välja töötada perepiletisüsteemi ühtlustamise süsteemi ilma seadusandlust muutmata. Loodan, et Tallinna eeskuju nakkab ka teisi maakonnakeskusi, sest lasterikkad pered ei tohiks tunda end Eestis, eriti omavalitsuste või riigi poolt rahastatavates asutustes, et nad ei mahu rohke laste arvu tõttu peres etteantud piiridesse,» ütles Sollam.

Tema sõnul on piinlik, kui riik loob ise Eesti väikese rahvaarvu juures praktikat, kus perepiletit väärivaks perekonnaks loetakse vaid vanemaid kahe lapsega. «Loodan, et riigi tasandil minu algatatuga samuti edasi liigutakse ja lasterikaste perede lapsed ei pea väljaspool Tallinnat kannatama ebasoosingut,» selgitas lSolman.

Tema sõnul saab tal Tallinna volinikuna kindlasti üheks töö osaks rahvastiku- ja perepoliitika ning sotsiaalhoolekanne, kuna omavalitsustel on hoobasid kuidas peresid paremini toetada ja kuidas rahvastikuprotsesside erinevaid tahke paremini planeerida. «Arvan, et iga omavalitsus ei peaks ajama oma perepoliitikat, vaid riiklik standard peaks kehtima igal pool ühtlaselt. On igati kiiduväärne, kui omavalitsused leiavad võimalusi eraldi toetusteks puuetega inimestele ja lastega peredele. Ranitsatoetus, sünnitoetus, kodus kasvava lapse toetus, matusetoetus ja nii edasi on igati kiiduväärt algatused, kuid need ei tohiks olla sõltuvuses mõlema vanema sissekirjutusest aastaid ühes kohas,» ütles Solman.

«Peaks piisama, kui üks vanematest on pikemalt omavalitsuse elanik olnud ning teises omavalitsuses toetusest lihtsalt loobutakse. Täna saab aga vanemate erinevast sissekirjutusest toetuse kättesaadavusel justkui karistus. Inimesed võivad omada erinevaid sissekirjutusi, sest Eesti on väike ja mobiilne riik,» ütles Solman.

«Rahvastiku- ja perepoliitika seisukohalt on Tallinnas äärmiselt olulised ka lõimumise-, rände- ja kodanikuühiskonna küsimused. Alustades sellest, et Tallinn ei peaks suuremate hüvedega maapiirkondadest inimesi ära meelitama. Oluline on, et hea elamisväärne elustandard oleks igas Eesti piirkonnas. Täna tõmbab rahvastikuprognooside kohaselt Tallinn suure osa maapiirkondade nooremaid elanikke siserände korras endale. Ka teine pool rändest, täpsemalt uussisseränne, puudutab ennekõike Tallinnat,» rääkis Solman.

«Seetõttu on eesti keele oskuse, meie kommete ja tavade tundmise, integratsiooni ja lõimumise ning toimetuleku teemad Tallinnas igapäevased küsimused meie riiki elama saabunuile. Oluline on kodanikuühiskonna ja abiorganisatsioonide kaasamine erinevate linna teenuste pakkumisel. Kui täna riigi tasandil need poliitikad ei toimi, on ka omavalitsusel palju suurem surve asju lappida.»