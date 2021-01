Reede õhtul ilmus Facebooki video, kus jurist Andrei Vesterinen helistab teadusnõukoja juhile Irja Lutserile.

Vesterinen alustab videot, öeldes, et helistab Lutsarile pool üheksa õhtul ning märgib seejuures, et ei oska arvata, kas Irja Lutsar talle üldse vastab.

Lutsar vastab. Telefonikõne alguses ütleb Vesterinen kohe, et ta ei leia kuidagi Lutsari ameti tööjuhendit, kuid sooviks sellega tutvuda. Mehe sõnul soovib ta teada, millest teadusnõukoda oma töös lähtub ning kes paneb paika reeglid, mille alusel otsuseid tehakse. Irja Lutsar vastab Vesterinenile, öeldes, et Vabariigi Valitsus esitab neile küsimused ning vastavalt küsimustele, teadusnõukoda vastab. Lisaks ütleb Lutsar, et loeb väga palju.

Edasi küsib jurist, millal koroona lõppeb. Lutsar sõnab, et kui ta teaks kindlat kuupäeva, siis ta ütleks seda, kuid avaldab lootust, et olukord läheb paremaks, kui suur hulk elanikkonnast saab vaktsineeritud.

Vesterinen avaldab umbusaldust valitsuse ning ajakirjanduse kohta ning ütleb, et inimesed on rumalad, kui nad usuvad seda, mida neile räägitakse. «See on Teie vaade, kuid on ka neid, kes küsivad, miks riik veel lahti on?» vastab Lutsar ning lisab, et olenemata sellest, kas riik püsib lahti või ei – tema on ikka inimeste silmis süüdi.

«Irja, kas te kardate kedagi või te olete sõltuvuses kellestki?» küsib vesterinen. Lutsar vastab eitavalt ning sõnab, et olukorra lahenduseks ei ole lihtsat retsepti.

Kõne lõpus sõnab Vesterinen, et kui teadusnõukojal ei ole kirjalikku dokumenti, siis on kerge manipuleerida ning rääkida ühel päeval üht, teiselt teist.

Oluline on märkida, et Lutsar ei olnud teadlik telefonikõne salvestamisest ega sellest, et Vesterinen seda Facebooki vahedusel filmib.

Ärme näri kõrisid läbi

Oma Facebooki kontol sõnab Irja Lutsar hiljem, et tema soov oleks, et vaktsiini jätkuks kõigile, kuid paraku see nii pole.

«Ärme näri üheteisel kõrisid läbi, meil on kõiki Eesti inimesi tarvis. Mina ärkasin täna üles ja messengeris oli niisugune teave - NKVD tappis Eesti mehi sina oled samal tasemel (nimi siinkirjutajale teada, tegu on vaktsiinide vastasega). Sarnased sõnumid minu aadressil on läinud üsna tavaliseks ja igapäevaseks, saan neid meilitsi, sõnumitesse jne. Sellel nädalal on sagedus aga tihenenud Ütlesin ka eile Ringvaatele enne kui sinna läksin, et eks mind pihuks ja põrmuks tehakse ja täpselt on juhtunud. Olen samasugune meditsiinitöötaja ja nagu iga teinegi, konsulteerin siiani haigeid ja olen oma teadmistega kollegidele alati kätte saadav nii nagu olen olnud ka ajakirjanikele,» kirjutab Lutsar.

Ka Jüri Ratas on oma sotsiaalmeediakontol avaldanud, et taoline solvav ja mõnitav käitumine on alatu ning kole.

«Mul on väga kahju, et leidub inimesi, kes nii teevad. Eriarvamusel olemise tõttu kellegi kiusamine on lubamatu,» kirjutab Ratas, viidates Vesterineni videole.