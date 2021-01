Isamaa Erakonnaga liitus ettevõtja Mart Maastik

Saaremaa vallavolikogus opositsiooniridadesse kuuluv Maastik märkis, et on üdini isamaaline mees ja aastaid toetanud parempoolset konservatiivset poliitikat siiani erakonda astumata.

«Ultraliberaalse globaliseeruva maailma pealetung nii siin- kui sealpoolt ookeani peaks valvsaks tegema kõiki eestlasi, kellel veel meie rahvuse, keele ja kultuuri püsimajäämine on hinges. Minu suurim soov on kaasa aidata Isamaa selgroo tugevdamisele, et erakond vääriks oma nime ning saaksime pärandada ka tulevastele põlvedele rahvusriigi, kus igal lapsel oleks ema ja isa.»

Mart Maastik on 30 aastat olnud aktiivne ettevõtja tegutsedes põllumajanduses, turisminduses, toitlustuses, kinnisvaraarenduses ja mujal ning kuulunud mitme riigile kuuluva suurettevõtte nõukogusse. Viimased 11 aastat on Maastik osalenud omavalitsuste juhtimises Saaremaal. Tal on viis last ja alates 2009. aastast elab ta perega püsivalt Saaremaal.