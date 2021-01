Kaido Höövelson: tahad kõrgemale ja kaugemale, aga saad lähedalt ja valusalt

Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et mõistab täielikult Toomas Annuse solvumist ja tippsportlaste sponsoreerimise lõpetamise otsust. «Tahad ikka kõrgemale ja kaugemale, aga saad lähedalt ja valusalt,» tähendas tänane riigikogulane.

Höövelsoni sõnul leidub väikeses Eestis vaid mõni Annusega samaväärse kaliibriga sponsor ja kui üks neist lahkub areenilt, on seda kohta pea võimatu täita.

«Meedia ju ei vastuta tagajärgede eest, ent paljud noorsportlased ja meie olümpialootused on nüüd sel niigi keerulisel ajal pandud veel karmimate valikute ette,» märkis Kaido Höövelson. «Sõna on vaba ja teeme kuidas tahame. Mage see meedia meil. Aitäh Toomasele ja Merkole selle panuse eest.»