Kaasava eelarve hääletusel on osalenud alla nelja protsendi Lasnamäe elanikest

Tallinna kodulehe andmetel on Lasnamäel 1. jaanuari seisuga 118 047 elanikku, mis tähendab, et hääletusel osalemise protsent on umbes 3,5.

«Tänan kõiki, kes on juba kaasava eelarve raames esitletud ideede poolt hääletanud. Loodan, et viimastel päevadel on Lasnamäe elanikud aktiivsed ja hääletavad nende algatuste poolt, mida nad peavad 2021. aastal kõige vajalikumaks ellu viia. Hääletamine on lihtsaim viis isiklikult mõjutada avaliku ruumi kujunemist ja oma piirkonna arengut. Igaüks saab märkida ühe või kaks tema jaoks kõige olulisemat projekti ja hääletada elektrooniliselt kuni pühapäeva õhtuni. Kolmapäeval selgub Lasnamäe elanikele populaarseim idee, mida hakkame lähitulevikus ellu viima,» ütles Lasnamäe vanem Vladimir Svet.