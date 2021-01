Suusamaratoni nautinud president: igaühele tema tempo

«Absoluutselt sain [naudingu]! Läksin selle plaaniga, et mõlemat ringi (maratoni sõideti kahel 21 km pikal ringil - M.M.) saaks sõita ühe tempoga ja suhteliselt madala pulsiga, et liiga ei teeks - ikkagi vanem inimene,» rääkis president, kes märkas raja kõrval ergutajaidki. «Tihti mõtlen, et meil on pika raja ääres inimestel ikka kombeks «juurde, juurde!» hüüda. Jooksudel ka ergutatakse, et «no pange juurde!» aga arvan, et hästi tähtis on igaühele tema tempo, et keegi endale liiga ei teeks.»