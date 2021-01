Anija vallas põrkasid libedal teel kokku kolm sõidukit ja neljas keeras kraavi

Kell 14.09 teatati, et Anija vallas Partsaare külas oli nelja sõiduautoga avarii. Esialgse info järgi kaotas ühe masina juht libeduse tõttu oma auto üle kontrolli, see kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku vastutuleva sõidukiga. See omakorda põrkas kokku veel ühe autoga.